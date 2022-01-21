По состоянию на пятницу, 21 января, в Николаевской области выявлено 304 новых подтвержденных случая COVID-19.

Из всех 117 976 (+304) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 69768 (+140);

Первомайск – 6945 (+42);

Южноукраинск – 3779 (+12);

Вознесенск – 2663 (+3);

Очаков – 1926 (+16).

На других территориях области за минувшие сутки зарегистрирован 91 случай коронавирусной болезни COVID-19.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 239, всего — 112484. Умерло всего от последствий COVID-19 — 3368, в сутки — 5.