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По состоянию на пятницу, 21 января, в Николаевской области выявлено 304 новых подтвержденных случая COVID-19.
Из всех 117 976 (+304) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях области за минувшие сутки зарегистрирован 91 случай коронавирусной болезни COVID-19.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 239, всего — 112484. Умерло всего от последствий COVID-19 — 3368, в сутки — 5.
По состоянию на пятницу, 21 января, в Николаевской области выявлено 304 новых подтвержденных случая COVID-19.
Из всех 117 976 (+304) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях области за минувшие сутки зарегистрирован 91 случай коронавирусной болезни COVID-19.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 239, всего — 112484. Умерло всего от последствий COVID-19 — 3368, в сутки — 5.