Ученые внимательно наблюдали за мега-айсбергом, названным A68a с того момента, как он откололся от Антарктики в июле 2017 года. Новое исследование показало, сколько именно пресной воды этот айсберг сбросил в океан перед тем, как окончательно растаял.

Об этом сообщает Вокруг света Украина.

Система спутникового наблюдения показала, что за последние три месяца под конец своего жизненного цикла, вплоть до марта 2021 года, айсберг сбросил в океан возле удаленного острова Южная Джорджия целых 152 миллиарда тонн пресной воды. Таким количеством воды можно заполнить 61 бассейн для плавания олимпийского размера.

Ученые обеспокоены тем, как такое значительное количество пресной воды и питательных веществ, стекающих с айсберга, могло повлиять на морскую среду обитания возле острова — как на циркуляцию воды в океане, так и на биологические пищевые цепочки.

Гляциолог Энн Браакман-Фольгман из британского университета Лидса и автор исследования говорит, что айсберг сбросил просто огромное количество талой воды, и теперь нужно узнать, окажет ли это позитивное или негативное воздействие на экосистему возле Южной Джорджии.

За расположением, областью, толщиной и изменениями размера айсберга A68a наблюдали пять спутников. Максимальная скорость таяния айсберга составила 7 метров в месяц.

Ранее сообщалось, что от Антарктиды откололся айсберг площадью около 4320 квадратных километров.