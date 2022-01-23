Два американских поклонника кубино-испанской актрисы Аны де Армас подали в суд на голливудскую студию Universal Pictures за «обман». Они заплатили за просмотр комедии с участием артистки, но в самом фильме ее не показали.

Об этом пишет BBC, передает hromadske.

Конор Вульф из Мериленда и Питер Росза из Калифорнии пожаловались, что заплатили по 3,99 доллара (113 гривен) за просмотр комедии «Вчера» (Yesterday), надеясь увидеть Ану де Армас, но оказалось, что ее роль вырезали из финального сценария. Теперь мужчины требуют 5 миллионов долларов компенсации от имени всех «пострадавших зрителей».

Истцы заявили, что они стали жертвами обманчивого маркетинга, а Universal Pictures воспользовалась «славой, сиянием и блеском» актрисы для продвижения фильма.

— Хотя ответчик включил сцены с госпожой де Армас в трейлер фильма, чтобы рекламировать «Вчера» и заманить зрителей к продажам и прокату фильма, госпожи де Армас нет и никогда не было в публичной версии фильма, — говорится в заявлении.

Кроме того, мужчины заявили, что компания обманула зрителей, показав в трейлере исключенную из фильма сцену, где главный герой играет песню The Beatles «Something». Они утверждают, что авторы фильма использовали популярность песни, заверив зрителей, что она будет в ленте.

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