Карнавал самбы в бразильском Рио-де-Жанейро, который должен был состояться в последние выходные февраля, был перенесен на конец апреля из-за распространения в стране штамма коронавируса Омикрон.

Об этом передает Укринформ.

— Решение было принято с учетом ситуации с пандемией COVID-19 в Бразилии и необходимости сохранить жизнь и объединить усилия для стимулирования кампании вакцинации по всей стране, — говорится в совместном заявлении местных властей Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

Как сообщалось, в Рио-де-Жанейро уже второй год отменяют уличные парады и вечеринки во время карнавала из-за роста заболеваемости COVID-19 и угрозы штамма коронавируса Омикрон.

В то же время парад школ самбы в Рио состоится с мерами здравоохранения, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Напомним, Таиланд с 1 февраля упростит въезд. В стране планируют снова запустить для вакцинированных туристов программу Test & Go. Ее приостановили месяц назад из-за распространения штамма коронавируса «омикрон».