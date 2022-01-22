Анна Ременникова, семья которой владеет рестораном «Daily Sport», прокомментировала пожар, разгоревшийся в заведении сегодня ночью.

Соответствующий пост она выложила на своей странице в Instagram.

— Очень сложно описать одним словом или предложением все, что сегодня пришлось нам пережить! Смотреть, как умирает твой труд, бессонные ночи, многолетние старания и страдания невозможно больно, — написала Анна Ременникова.

Она поблагодарила команду «Daily Sport» и «Daily Cafe», спасателей 6 оперативных бригад, которые не допустили распространения огня, гостей и близких людей, пришедших на помощь.

— Огромное вам всем спасибо и низкий поклон! Мы скоро вернёмся, — добавила Анна Ременникова.

Напомним, в ночь на субботу, 22 января, случился пожар цокольного и третьего этажей николаевского ресторана «Daily Sport».