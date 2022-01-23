Министерство здравоохранения Индонезии сообщило о первых двух случаях смерти в результате заражения штаммом коронавируса «Омикрон».

Об этом пишет Синьхуа.

Сообщается, что один из умерших заразился в провинции Бантен на западе острова Ява, а другой был иностранным туристом, он скончался в столице страны Джакарте (также на Яве).

— У обоих заболевших были сопутствующие заболевания, — отметил официальный представитель Минздрава Индонезии Сити Надиа Тармизи.

Первый случай заражения «Омикроном» в Индонезии был выявлен 15 декабря прошлого года. С тех пор в стране зафиксировали 1161 факт инфицирования новым штаммом COVID-19.

Напомним, что в Украине за сутки 22 января выявили 15 444 новых случая коронавируса.