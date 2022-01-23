В Украине за прошедшие сутки выявили 15 444 новых случая коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В больницы госпитализировали 2 774 пациента. От осложнений умерли 86 человек, а выздоровели 2030 жителей страны.

За все время пандемии в Украине заболели 3 857 455 человек, умерли 99 215 пациентов. Побороть недуг удалось 3 582 908 пациентам.

Кроме того, за прошедшие сутки 38 861 человека вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 14 639 человек, вторую дозу – 13 656 человек, дополнительную дозу получили 332 человека, бустерную дозу — 10 234 человека.

Напомним, что в Украине оранжевая зона карантина расширилась до 10 областей на фоне резкого ухудшения ситуации с коронавирусом COVID-19, хотя накануне в ней было 8 регионов.