В Украине оранжевая зона карантина расширилась до 10 областей на фоне резкого ухудшения ситуации с коронавирусом COVID-19, хотя накануне в ней было 8 регионов.

Об этом сообщает Минздрав в субботу, 22 января.

Хуже всего ситуация в Ивано-Франковской области, где уже три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций, — прим.) Как известно, с 24 января этот регион переходит в красную зону.

Критический показатель новых случаев выявлен в Ровенской, Сумской и Черновицкой областях. На Львовщине сложилась критическая динамика госпитализаций.

А в Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Винницкой и Хмельницкой областях – критический коэффициент выявления новых случаев.

Напомним, Николаевская область также в ближайшее время может перейти из «желтой» карантинной зоны в «оранжевую».