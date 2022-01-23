По состоянию на 23 января в Николаевской области выявлено 223 новых подтвержденных случая коронавируса.

Такие данные приводятся на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Из всех 118482 (+223) подтвержденного случая по месту жительства:

Николаев – 70041 (+121);

Первомайск – 6999 (+28);

Южноукраинск – 3796 (+4);

Вознесенск – 2666 (+2);

Очаков – 1957 (+10).

На других территориях, в том числе, в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зафиксировано 58 случаев COVID-19.

Всего COVID-19 заболели 3055 (+5) работников учреждений здравоохранения, из которых умерли – 48 человек. При этом за сутки выздоровели 191 человек, всего – 112815. Умерли всего от последствий коронавируса 3375 человек, за сутки – 2.

Напомним, что Украине за сутки 22 января выявили 15 444 новых случая коронавируса.