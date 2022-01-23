В субботу вечером, 22 января, в торговом центре «Эпицентр» на Херсонском шоссе в Николаеве полиция задержала агрессивного покупателя.

Как пишут «Новости-N», в полицию позвонили сотрудники службы охраны «Эпицентра» и рассказали, что один из покупателей в супермаркете ведет себя дерзко и агрессивно в отношении других покупателей и сотрудников охраны, заявляет, что у него при себе есть оружие.

На место происшествия прибыл экипаж полиции охраны. Полицейские подошли к мужчине невысокого роста, на которого сотрудники службы охраны указали как на дебошира.

В отношении правоохранителей неизвестный также вел себя дерзко, подтвердил, что у него есть оружие и документы, однако предъявлять ни то, ни другое он не собирается. Любопытно, что кроме оружия, которое никто так и не увидел, у мужчины с собой была клетка с пушистым зверьком — шиншиллой.

Полицейские вынуждены были задержать неизвестного и доставить его в райотдел полиции для дальнейшего разбирательства. Клетку с шиншиллой также забрали с собой в полицию.

Напомним, что полиция задержала мужчину, который поджег торговый центр «Эпицентр» в Первомайске.