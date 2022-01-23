В Николаеве водитель маршрутного такси №87 выехал на тротуар, чтобы обогнать движущийся впереди него транспорт.

Соответствующее видео опубликовано в группе «Автобыдло Николаев» в Facebook.

Инцидент произошел по проспекту Богоявленскому в районе Николаевского зоопарка в пятницу, 21 января.

— Когда заработать 7 грн для тебя гораздо важнее, чем соблюдать ПДД и безопасность пассажиров в салоне, – сказано в описании к видео.

На видео видно, как транспорт движется по проспекту Богоявленскому в направлении Херсонского шоссе. Напротив зоопарка маршрутка пытается втиснуться в третий ряд и выезжает для обгона на тротуар.

Напомним, что в Николаеве во вторник, 11 января, патрульные отстранили от управления нетрезвого водителя маршрутки, перевозившего пассажиров.