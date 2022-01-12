В Николаеве во вторник, 11 января, патрульные отстранили от управления нетрезвого водителя маршрутки, перевозившего пассажиров.

Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

Инспекторы отдела безопасности дорожного движения УПП в Николаевской области остановили маршрутку Volkswagen за нарушение правил дорожного движения, осуществлявшего перевозки пассажиров. Случилось это на улице Генерала Карпенко.

Во время проверки документов охранники порядка заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Водитель согласился пройти осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке на месте происшествия с помощью прибора Драгер. Результат теста составил 0,75 промилле, что почти в 4 раза превышает допустимую норму.

Патрульные отстранили водителя от управления и составили в отношении него административные материалы по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП. Маршрутку патрульные передали ответственному лицу перевозчика.

Ранее сообщалось, что 21 декабря на улице Пограничной в Николаеве патрульные остановили — маршрутку «Рута» с пассажирами за нарушение правил дорожного движения. Оказалось, что водитель был пьян.