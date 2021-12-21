Сегодня утром, 21 декабря, на улице Пограничной в Николаеве патрульные остановили маршрутку «Рута» с пассажирами за нарушение правил дорожного движения. Оказалось, что водитель был пьян.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаева.

— Водитель согласился пройти осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке на месте происшествия с помощью прибора «Драгер». Результат теста составил 0,65 промилле, что более чем в 3 раза превышает допустимую норму, — говорится в сообщении.

Патрульные отстранили водителя от управления транспортным средством и составили в отношении него админпротоколы по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП. Маршрутку патрульные передали перевозчику.

— Если вы видите у водителя признаки алкогольного или наркотического опьянения — немедленно звоните по телефону 102. Возможно, именно ваш звонок поможет избежать непоправимых последствий. Нетрезвый за рулем – вероятный убийца! — обращается патрульная полиции к николаевцам.

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