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Сегодня утром, 21 декабря, на улице Пограничной в Николаеве патрульные остановили маршрутку «Рута» с пассажирами за нарушение правил дорожного движения. Оказалось, что водитель был пьян.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаева.
— Водитель согласился пройти осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке на месте происшествия с помощью прибора «Драгер». Результат теста составил 0,65 промилле, что более чем в 3 раза превышает допустимую норму, — говорится в сообщении.
Патрульные отстранили водителя от управления транспортным средством и составили в отношении него админпротоколы по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП. Маршрутку патрульные передали перевозчику.
— Если вы видите у водителя признаки алкогольного или наркотического опьянения — немедленно звоните по телефону 102. Возможно, именно ваш звонок поможет избежать непоправимых последствий. Нетрезвый за рулем – вероятный убийца! — обращается патрульная полиции к николаевцам.
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Сегодня утром, 21 декабря, на улице Пограничной в Николаеве патрульные остановили маршрутку «Рута» с пассажирами за нарушение правил дорожного движения. Оказалось, что водитель был пьян.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаева.
— Водитель согласился пройти осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке на месте происшествия с помощью прибора «Драгер». Результат теста составил 0,65 промилле, что более чем в 3 раза превышает допустимую норму, — говорится в сообщении.
Патрульные отстранили водителя от управления транспортным средством и составили в отношении него админпротоколы по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП. Маршрутку патрульные передали перевозчику.
— Если вы видите у водителя признаки алкогольного или наркотического опьянения — немедленно звоните по телефону 102. Возможно, именно ваш звонок поможет избежать непоправимых последствий. Нетрезвый за рулем – вероятный убийца! — обращается патрульная полиции к николаевцам.
Ранее водитель автобуса №51 в Николаеве насильно вытащил пассажира из салона и кинул его в лужу.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак