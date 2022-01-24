Во Всемирной организации здравоохранения считают, что история с пандемией коронавируса не завершится нынешней волной заболевания.

Об этом пишет The Guardian.

По словам официального представителя ВОЗ Марии ван Керкхово, сегодня почти 3 млрд человек, которые до сих пор не получили даже первой прививки от коронавируса.

— У нас по-прежнему очень уязвимое население, даже если есть несколько стран дальше, остальной мир все еще находится в нем. Это глобальная проблема, нам следует решать ее глобальными решениями, – отметила она.

Она заметила, что пандемия не завершится последней волной с Омикроном. Также это не последний штамм заболевания, с которым еще встретится человечество.

Напомним, Министерство здравоохранения Индонезии сообщило о первых двух случаях смерти в результате заражения штаммом коронавируса «Омикрон».