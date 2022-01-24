В штате Огайо разоблачили подпольное казино, которое маскировалось под бутик. У владельца нашли арсенал оружия, 4,5 килограмма марихуаны и 600 тысяч долларов наличными.

Рейд провели сотрудники полиции города Акрон, штат Огайо, и спецподразделения SWAT, пишет «Новое время».

Кроме наркотиков и крупной суммы наличных, правоохранители изъяли 11 пистолетов, полуавтоматическую винтовку AR-15, три бронежилета и нелицензионные игровые автоматы.

В ходе рейда полицейские арестовали 39-летний Деррика Чатмана, которого обвиняют в незаконном обороте наркотиков и хранении оружия.

Чатман скрывал подпольное казино в комнате бутика женской одежды, и жители Акрона неоднократно жаловались на это незаконное заведение.

— В последнее время у нас было несколько жалоб от некоторых жителей на подозрительную активность здесь, поэтому наши сотрудники следили за этим бизнесом, — заявили правоохранители.

Напомним, в Очакове правоохранители прекратили незаконную деятельность игорного заведения.