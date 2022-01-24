В Украине за минувшие сутки, 23 января, заразились коронавирусом 12 тысяч 915 человек, умерли — 67.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 1836 человек, летальных исходов — 67, выздоровели — 2 430. Протестировали за вчера методом ПЦР — 26 131 человека, методом ИФА — 2683, экспресс-тестами — 21 866.

Больше всего заражений во Львовской (2036) и Ивано-Франковской (1765) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 3 870 370 человек, выздоровели — 3 585 338, летальных случаев — 99 282.

Напомним, в Украине оранжевая зона карантина расширилась до 10 областей на фоне резкого ухудшения ситуации с коронавирусом COVID-19, хотя накануне в ней было 8 регионов.