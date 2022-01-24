В аэропорту Николаева вчера, 23 января, сотрудники пограничной службы не пропустили через государственную границу гражданина Турции.

Об этом в Facebook сообщила Мила Юрченко.

К ее сообщению прикрепили несколько фото, среди которых — официальный документ пограничников, где сказано, что иностранец «не может подтвердить цели запланированного пребывания на территории Украины».

По состоянию на утро 24 января гражданин Турции находится в аэропорту.

Отметим, что запланированный на сегодня рейс сообщением со Стамбулом отменили.

Напомним, днем 3 января в Николаевском международном аэропорту отменили рейс компании Turkish Airlines в Стамбул, сообщив об этом пассажирам примерно за час до вылета.