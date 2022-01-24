Николаевцы пожаловались, что ЖКП «Бриз», с целью поднятия платы на обслуживание многоквартирного дома Центральный, 9, сфальсифицировало проведение общего собрания и их результаты.

Об этом рассказали жители многоквартирного дома по проспекту Центральный, 9 в письме, которое пришло на почту НикВести.

В письме говорится, что 19 марта 2021 года по инициативе ЖКП «Бриз» было объявлено проведение общего собрания совладельцев дома. «Бриз» был организатором сборов с целью повышения тарифа на обслуживание дома. По мнению жильцов дома, управляющая компания нарушила правила созыва сборов и не вручила в письменной форме каждому совладельцу уведомление о дате и месте проведения собрания.

— ЖЭК «Бриз» только ограничился размещением информации на подъездах дома. 19.03.2021 года на встречу с представителем ЖЭК «Бриз» собралось всего 8 владельцев жилых помещений, владельцы нежилых помещений вообще не присутствовали. Голосование среди присутствующих не проводилось, главу и секретаря среди присутствующих не выбирали, какие-либо вопросы на голосования не выносились, — говорится в письме.

По результатам собрания, в связи с тем, что оно фактически не состоялись, инициативной группой был проведен письменный опрос по вопросу поднятия тарифа на обслуживание дома — сорок один совладелец высказался против поднятия тарифа.

— ЖКП «Бриз», получив отказ совладельцев по поднятию тарифа, разместил на подъездах дома уведомление о расторжении договора на управление. Было сообщено, что с 1 июня 2021 года договор будет расторгнут. Таким образом, с 1 июня 2021 года должны были закончиться отношения между «Бриз» и многоквартирным домом Центральный, 9. Но произошло то, что называется фальсификацией общего собрания. Подделка результатов голосования в протоколе №2 общего собрания от 19 марта 2021года и обнародование на официальном веб-сайте Николаевского городского совета недостоверной информации о результатах голосования совладельцев многоквартирного дома, — рассказали жильцы.

Как позже стало известно, оплата стоимости услуг «Бризу» была увеличена на основании документа, который якобы был принят по результатам собрания совладельцев многоквартирного дома от 19 марта 2021 года, на котором присутствовало только 8 человек и голосование не проводилось.

— Надо отметить, что совладельцев дома «Бриз» не сообщил о том, что стало основанием поднятия тарифа — люди же подписывались против поднятия тарифа. Несообщение людей о результатах решения является прямым нарушением п.10, ст.10 Закона № 417-VIII, где указано что «решение, принятое собранием совладельцев, не позднее 10 дней после его принятие, предоставляется в письменной форме каждому совладельцу под расписку или путем почтового отправления заказным письмом на адрес квартиры или нежилого помещения, принадлежащего совладельцу в этом многоквартирном доме, а также размещается в общедоступном месте при входе в каждый подъезд». Поднятие тарифа по дому было сделано тайком с многочисленными нарушениями. Однако должностные лица Департамента ЖКХ Николаевской городского совета знали о том, каким образом был увеличен тариф по дому и сознательно помогали в этом коммунальному предприятию «Бриз». Помощь со стороны Департамента ЖКХ выразилась в том, что 9 июля 2021 года на официальном веб-сайте Николаевского городского совета, с фальсификацией сроков, была размещена информация по многоквартирному дому. Там шла речь о принятом решении о поднятии тарифа, — сообщают жильцы дома.

Также отмечается, что в протокол №2 от 19 марта 2021 года было внесены ложные сведения о количестве общей площади многоквартирного дома Центральный,9, что искажает результаты голосования общего собрания совладельцев дома.

— Дело в том, что кроме жилых помещений (квартиры), в многоквартирном доме есть нежилые помещения. Площадь нежилых помещений (примерно) – 1301,7 квадратных метров. Таким образом, общая площадь всех квартир и нежилых помещений многоквартирного дома: 5208,6 кв.м + 1301,7 кв.м. = 6510,3 кв. метров. В Протоколе №2 от 19 марта общая площадь всех квартир и нежилых помещений многоквартирного дома должна быть указана в размере – 6510,3 кв. метров. ЖКУ Бриз сознательно не включил в общую площадь дома площадь нежилых помещений следующих совладельцев дома:

библиотека филиал № 2 (нежилое помещение по адресу: проспект Центральный, 9/12, площадью — 234,4 кв.м);

Николаевский городской совет (нежилое помещение по адресу: проспект Центральный, 9/11, площадью — 69,5 кв.м. и 9/11-а, площадью — 68,6 кв.м.);

Довбня К.Ю. и Довбня С.А. (нежилые помещения подвала по адресу: проспект Центральный, 9/2, площадью 43,8 кв.м.);

ЧП «Хордоян» (нежилые помещения по адресу: проспект Центральный, 9/5,площадью 73 кв.м.);

частный нотариус Литвинчук А.А. (нежилые помещения по адресу: проспект Центральный, 9/3, площадью 136,7 кв.м;

ООО «Славянский альянс оздоровительных и тренинговых центров» (нежилые помещения по адресу: проспект Центральный, 9/1, площадью — 240 кв.м.);

Нежилые помещения по адресу: проспкект Центральный, 9/7, площадью 435,7 кв.м. (владелец — неизвестный, но в данном помещении разместилось отделение ПриватБанка).

Люди просят представителей органов местной власти и правоохранительные органы провести проверку по фактам, которые изложены в письме.

Напомним, что в Николаеве жители дома получают сообщения и телефонные звонки с требованиями погасить долг управляющей компании «Місто для людей», которая не предоставляет свои услуги по этому адресу уже два года.