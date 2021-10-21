В Николаеве жители дома получают сообщения и телефонные звонки с требованиями погасить долг управляющей компании «Місто для людей», которая не предоставляет свои услуги по этому адресу уже два года.

Об этом говорится в сюжете «Суспільного».

Жители дома по проспекту Богоявленском, 320, в Корабельном районе, жалуются на телефонные сообщения о наличии долга перед управляющей компанией «Місто для людей».

Одна из жительниц дома Нина Шульмина рассказала, что после того, как их дом начала обслуживать компания «Місто для людей», жители решили изменить управляющую компанию.

– Началось все, когда они к нам зашли, но они не знакомились, договор мы не заключали, и даже в глаза их не видели. Кто это? Что это? Сразу назначили нам 300 гривен и все. Мы начали борьбу, мы захотели перейти к ЖЭКу, поскольку они дерут с нас три шкуры, и уже три года нам угрозы присылают, – рассказала Нина Шульмина.

В свою очередь Анна Лукасевич отметила, что в расчетах графы «Місто для людей» нет, а сообщения о долге поступают.

С 15 ноября 2018 года дом по проспекту Богоявленском, 320, согласно заключенному договору, находится в управлении дирекции единого заказчика «Океан».

– 14 ноября они заключили договор. Вступил в силу 15 ноября 2018 года. Итак, с этого периода они перешли к нам, принесли опросные листы, протоколы. Поэтому с тех пор мы их обслуживаем. С момента заключения договора, они подписывали, что они платят нам по тарифу, который был утвержден и подписан уполномоченным по дому, – рассказала исполняющая обязанности директора дирекции единого заказчика «Океан» Ирина Андреева.

С 1 сентября 2018 года, согласно результатам конкурса, управлять домом должна управляющая компания «Місто для людей». В связи с задолженностью, с 1-го августа 2019 года предоставление услуг дому приостановили.

В компании «Місто для людей» заверяют, что жильцы дома не сообщили им об изменении управляющей компании.

–Должны жители предоставить управляющей компании протокол, в котором они выбрали уполномоченное лицо и выбрали другую управляющую компанию, сообщить нам, управляющей компании «Місто для людей Миколаїв», за два месяца о разрыве договора. На сегодняшний день, прошу заметить, ни одного такого протокола к нам не поступило, – рассказала директор компании «Місто для людей» Наталья Темофеева.

По словам Натальи Темофеевои, долги, о которых говорится в сообщениях жителям дома, это плата за услуги, которые предоставляла компания в период с 1 сентября 2018 года по 1 августа 2019 года. В случае непогашения задолженности жильцами дома, управляющая компания будет обращаться в суд.

Ранее сообщалось, что в Ингульском районе Николаева пожаловались на работу управкомпании «Місто для людей», которая уже месяц не может заменить или отремонтировать выпавшее в подъезде окно.