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Правоохранители Польши в минувшее воскресенье задержали гражданку Голландии за жест Третьего Рейха в бывшем лагере смерти Освенцим-Биркенау.
Об этом сообщает RMG.
Местные сотрудники полиции отчитались об задержании 29-летней туристки из Нидерландов.
— Она отдавала честь Гитлеру перед воротами «Arbeit Macht Frei» (Работа делает вас свободными), — говорится в официальном сообщении.
Женщине предъявили обвинение в нацистской пропаганде, она пошла на признание и согласилась выплатить штраф. По ее словам, сотрудники музейного комплекса Освенцима поймали ее с поличным, когда она позировала мужу для специфической фотографии.
— Она объяснила это неудачной шуткой, — сказа представитель региональной полиции Бартош Издебски.
Концлагерь Освенцим (Аушвиц) стал свидетельством геноцида нацистской Германией шести миллионов европейских евреев, один миллион из которых погиб в этой фабрике смерти между 1940 и 1945 годами вместе с более чем 100 000 неевреев.
Как сообщалось, движение антивакцинаторов в Польше принесло на протест флаг Конфедерации с надписью, относящейся к изречению над воротами концлагеря Освенцим. В памятном музее отреагировали, назвав происходящее моральным падением.
Правоохранители Польши в минувшее воскресенье задержали гражданку Голландии за жест Третьего Рейха в бывшем лагере смерти Освенцим-Биркенау.
Об этом сообщает RMG.
Местные сотрудники полиции отчитались об задержании 29-летней туристки из Нидерландов.
— Она отдавала честь Гитлеру перед воротами «Arbeit Macht Frei» (Работа делает вас свободными), — говорится в официальном сообщении.
Женщине предъявили обвинение в нацистской пропаганде, она пошла на признание и согласилась выплатить штраф. По ее словам, сотрудники музейного комплекса Освенцима поймали ее с поличным, когда она позировала мужу для специфической фотографии.
— Она объяснила это неудачной шуткой, — сказа представитель региональной полиции Бартош Издебски.
Концлагерь Освенцим (Аушвиц) стал свидетельством геноцида нацистской Германией шести миллионов европейских евреев, один миллион из которых погиб в этой фабрике смерти между 1940 и 1945 годами вместе с более чем 100 000 неевреев.
Как сообщалось, движение антивакцинаторов в Польше принесло на протест флаг Конфедерации с надписью, относящейся к изречению над воротами концлагеря Освенцим. В памятном музее отреагировали, назвав происходящее моральным падением.