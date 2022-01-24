На территории Николаевской области по состоянию на 11:00 24 января проезд всеми автодорогами общего пользования государственного значения обеспечен.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Николаевской области.

На дорогах местами наблюдалась гололедица. Превентивная обработка покрытия противогололедными материалами была начата еще ночью.

— В настоящее время в работе находится 18 единиц техники и 21 дорожный работник. За сутки на автодороги области высыпано 266 тонн песчано-солевой смеси. По состоянию на 11:00 24 января проезд всеми автодорогами общего пользования государственного значения Николаевщины обеспечен, — сообщили в САД.

Напомним, что по прогнозам синоптиков с пяти утра 24 января и до утра 25 января в Николаеве ухудшатся погодные условия: начнется мокрый снег и метель.