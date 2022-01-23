По прогнозам синоптиков с пяти утра 24 января и до утра 25 января в Николаеве ухудшатся погодные условия: начнется мокрый снег и метель.

Очередная служба КП «ЭЛУ автодорог» заранее приступит к обработке автодорог реагентами, сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

— Для своевременной уборки снега и устранения снежного наката призываем не оставлять автомобили у бордюров, спусков, подъемов, перекрестков! Просим с пониманием отнестись к прогнозируемому ухудшению погодных условий. Безопасность на дорогах города зависит от общей ответственности!, – сказано в сообщении.

Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине — сильном ветре и метели.