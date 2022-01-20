Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине — сильном ветре и метели.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины.

— 20 января утром и днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с; днем в Карпатах и Закарпатье значительный снег, метели (I уровень опасности, желтый), — указано в публикации.

Спасатели отмечают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Кроме того, 20 января на высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, 14 января в Закарпатской области зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 1,3 балла по шкале Рихтера.