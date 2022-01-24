В выставочном зале Николаевского городского дворца культуры и искусств презентовали фотопроект «Рожденные сиять», в котором приняли участие 20 спортсменок из сборной области по синхронному плаванию и их наставницы.

Об этом говорится в сюжете НИС-ТВ.

На реализацию проекта ушло два месяца. У спортсменок всего один выходной день, поэтому нужно было успеть привезти их в фотостудию и подобрать образ. Было придумано три образа: в купальниках, с наградами и в нарядных платьях.

Тренер по артистическому плаванию Комплексной детско-юношеской спортшколы «Украина» Елена Шумилова отметила, что таким проектом хотели популяризировать спорт. Фотографировала девочек Анна Вюшина. Она отметила, что работать с ними было легко.

— Придумывать ничего не пришлось, они настолько пластичны, динамичны, артистичны – все рождалось на ходу. Они умницы. Блестящая командная работа, — рассказала фотограф.

21 января презентовали 40 фотографий, которые можно увидеть в выставочном зале до конца месяца. Организаторы проекта не исключат, что работу продолжат ведь представители других видов спорта также хотят увидеть себя на фотографиях.

Напомним, что николаевские юниоры Даниил Коновалов и Богдан Чижовский завоевали серебряные медали в синхронных прыжках с трамплина на юниорском чемпионате мира.