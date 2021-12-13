Николаевские юниоры Даниил Коновалов и Богдан Чижовский завоевали серебряные медали в синхронных прыжках с трамплина на юниорском чемпионате мира.

В субботу, 4 декабря, в киевском Центре спорта проходил третий соревновательный день на чемпионате мира по прыжкам в воду среди юношей и юниоров.

В общем сборная Украины завоевав 9 наград, из них 5 - золотых, 3 - серебряных и 1 - бронзовая медали. Среди победителей и спортсмены из николаева.

Для Даниила Коновалова Богдана Чижовского это был последний юношеский старт, поэтому они настойчиво тренировались, чтобы претендовать на медали. Даниил Коновалов взял золото на 3-метровом трамплине, в индивидуальном зачете он набрал 532.60 баллов.

За три года, пока Даниил Коновалов и Богдан Чижовский пробовали себя в синхронных прыжках они успели выиграть не одну награду и стать чемпионами национального взрослого первенства в прыжках на 3-метровом трамплине.

Сейчас они снова приступили к тренировкам, им предстоит попробовать свои силы во взрослом чемпионате, который будет проходить в Киеве с 13-16 декабря.

Напомнпим, что в Николаев вернулись призеры Открытого Чемпионата Украины по прыжкам в воду среди возрастов «А» и «В».