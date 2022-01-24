В Николаеве патрульные задержали двух парней, которые прятали пакетики с наркотиками.

Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

В субботу, 22 января у одного мужчины на Ингульском мосту патрульные нашли 30 пакетиков с наркотическими веществами.

Второй случай произошел в воскресенье, 23 января. Патрульным сообщили, что на улице Космонавтов неизвестный мужчина, вероятно, ищет или раскладывает «закладки». Правоохранители обнаружили парня по ориентировке. Во время поверхностной проверки у него обнаружены 4 свертка с наркотиками.

В обоих случаях патрульные вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Напомним, что Николаевская областная прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении троих уроженцев Луганской области по факту сбыта наркотических и сильнодействующих лекарственных средств в составе организованной группы.