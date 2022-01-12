Николаевская областная прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении троих уроженцев Луганской области по факту сбыта наркотических и сильнодействующих лекарственных средств в составе организованной группы.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Досудебным расследованием установлено, что злоумышленники, в возрасте от 24 до 26 лет, проживая в Херсоне, наладили схему сбыта наркотических и сильнодействующих лекарственных средств и прекурсоров через созданные Telegram-каналы на территории Николаева и Херсона.

Реализовывали продукцию путем размещения ее в тайниках (так называемые закладки) на территории указанных областных центров, оплату за товар принимали через электронную платежную систему «Easypay», а затем легализовывали через банковские счета.

В ходе расследования правоохранители задокументировали 8 эпизодов их преступной деятельности. По результатам проведенных обысков по местам постоянного проживания обвиняемых в Херсоне, выявлено и изъято 796 граммов «димедрола», 438 граммов «метадона», 305 граммов «концентрата из маковой соломы», 45 граммов «ангидрида уксусной кислоты».

Обвинительный акт направлен в Ленинский районный суд Николаева для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Николаеве патрульные задержали двоих искателей «закладок».