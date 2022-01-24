В Очакове планируют повысить стоимость питания в детских садах до 55 гривен, а в школах до 28 гривен.
Соответствующий проект решения размещен на сайте Очаковского городского совета. Его рассмотрят депутаты на сессии, которая запланирована на 28 января.
Документом предлагается установить в детских садах стоимость питания: для детей от 1 до 4 лет — 38 гривен, а для детей от 4 до 6 (7) лет — 55 гривен.
Также предлагается стоимость одноразового горячего питания для учащихся 1-11 классов утвердить в размере:
Напомним, что с 24 января 2022 года вступают в силу новые цены на детское питание в николаевских детских садах и школах.
В Очакове планируют повысить стоимость питания в детских садах до 55 гривен, а в школах до 28 гривен.
Соответствующий проект решения размещен на сайте Очаковского городского совета. Его рассмотрят депутаты на сессии, которая запланирована на 28 января.
Документом предлагается установить в детских садах стоимость питания: для детей от 1 до 4 лет — 38 гривен, а для детей от 4 до 6 (7) лет — 55 гривен.
Также предлагается стоимость одноразового горячего питания для учащихся 1-11 классов утвердить в размере:
Напомним, что с 24 января 2022 года вступают в силу новые цены на детское питание в николаевских детских садах и школах.