С 24 января 2022 года вступают в силу новые цены на детское питание в николаевских детских садах и школах.

Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета Николаевского городского совета 27 октября, пишут НикВести.

В частности, граничная стоимость питания в детских садах города на день составит:

в группах для детей раннего возраста — 40 гривен 20 копеек (было 29,5 гривен, — прим.);

для детей дошкольного возраста — 52 гривны 80 копеек ( было 44,2 гривны, — прим.).

Кроме этого, стоимость детского питания в городских школах составит:

для учеников 1-4 классов (кроме льготной категории) стоимость будет на уровне 26 гривен 20 копеек (было 14,20 гривен, — прим.);

для учеников 1-4 классов льготной категории 37 гривен 40 копеек ;

для учеников 5-11 классов льготной категории стоимость будет на уровне 51 гривна 80 копеек (было 17 гривен, — прим.).

В Николаевской специальной школе для детей с нарушениями зрения стоимость питания составит:

в дошкольном отделении на уровне 40 гривен 20 копеек для групп раннего возраста и 52 гривны 80 копеек для группы дошкольного возраста (было 29,5 гривен и 44,2 гривны соответственно, — прим.);

в школьном отделении для учеников 1-4 классов — 59 гривен, а для учащихся 5-9 классов — 81 гривна 50 копеек (было 14 гривен 20 копеек и 17 гривен соответственно, — прим.).

Напомним, глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская рассказала, что делать родителям, если детское питание в школах Николаева не соответствует новым нормам.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Николаевской городском совете Татьяна Домбровская считает, что найденные инспекторами Госпотребслужбы нарушения санитарных норм в школьных пищеблоках города – показатель неэффективной работы КОПа. Она также выразила мнение, что руководитель коммунального предприятия по организации питания в учреждениях образования города не справился со своими обязанностями.

Напомним, что директор «Союза потребителей Украины» Максим Несмиянов наведался на кухню одной из николаевских школ и детского сада. Он обнаружил гнилую свеклу, проросший картофель, квашенные огурцы с переклеенным сроком годности.

На инцидент отреагировала Татьяна Домбровская. На своей странице в Facebook она написала, что директора коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Виктора Васильева ждут с докладом на комиссию по вопросам регламента, законности, антикоррупционной политики.