С 24 января 2022 года вступают в силу новые цены на детское питание в николаевских детских садах и школах.
Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета Николаевского городского совета 27 октября, пишут НикВести.
В частности, граничная стоимость питания в детских садах города на день составит:
Кроме этого, стоимость детского питания в городских школах составит:
В Николаевской специальной школе для детей с нарушениями зрения стоимость питания составит:
Напомним, глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская рассказала, что делать родителям, если детское питание в школах Николаева не соответствует новым нормам.
Ранее глава фракции «Слуга народа» в Николаевской городском совете Татьяна Домбровская считает, что найденные инспекторами Госпотребслужбы нарушения санитарных норм в школьных пищеблоках города – показатель неэффективной работы КОПа. Она также выразила мнение, что руководитель коммунального предприятия по организации питания в учреждениях образования города не справился со своими обязанностями.
Напомним, что директор «Союза потребителей Украины» Максим Несмиянов наведался на кухню одной из николаевских школ и детского сада. Он обнаружил гнилую свеклу, проросший картофель, квашенные огурцы с переклеенным сроком годности.
На инцидент отреагировала Татьяна Домбровская. На своей странице в Facebook она написала, что директора коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Виктора Васильева ждут с докладом на комиссию по вопросам регламента, законности, антикоррупционной политики.
С 24 января 2022 года вступают в силу новые цены на детское питание в николаевских детских садах и школах.
Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета Николаевского городского совета 27 октября, пишут НикВести.
В частности, граничная стоимость питания в детских садах города на день составит:
Кроме этого, стоимость детского питания в городских школах составит:
В Николаевской специальной школе для детей с нарушениями зрения стоимость питания составит:
Напомним, глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская рассказала, что делать родителям, если детское питание в школах Николаева не соответствует новым нормам.
Ранее глава фракции «Слуга народа» в Николаевской городском совете Татьяна Домбровская считает, что найденные инспекторами Госпотребслужбы нарушения санитарных норм в школьных пищеблоках города – показатель неэффективной работы КОПа. Она также выразила мнение, что руководитель коммунального предприятия по организации питания в учреждениях образования города не справился со своими обязанностями.
Напомним, что директор «Союза потребителей Украины» Максим Несмиянов наведался на кухню одной из николаевских школ и детского сада. Он обнаружил гнилую свеклу, проросший картофель, квашенные огурцы с переклеенным сроком годности.
На инцидент отреагировала Татьяна Домбровская. На своей странице в Facebook она написала, что директора коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Виктора Васильева ждут с докладом на комиссию по вопросам регламента, законности, антикоррупционной политики.