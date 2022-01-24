Николаевская область получила 662 флакона препарата «Ремдесивир» для лечения больных коронавирусом.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, всего страна получила 20 тысяч флаконов препарата.

Указывается, что «Ремдесивир» разрешен Минздравом для использования в лечении пациентов с COVID-19 согласно протоколу оказания медицинской помощи. Для того, чтобы узнать наличие препарата в медучреждениях области, необходимо воспользоваться информационной системой Минздрава. В частности, перейти на вкладку «Остатки» и в списке выбрать «Лекарства для предотвращения COVID-19», а далее — «Ремдесивир».

Напомним, что Министерство здравоохранения утвердило изменения в протокол лечения COVID-19.