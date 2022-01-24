В селе Бандурка в Николаевской области с октября прошлого года наблюдаются трудности в работе отделения «Укрпочты» — жалобы жителей не дают результат.

Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

С приходом зимы отстаивать большие очереди людям стало еще сложнее. Жители Бандурки приходят получать пенсию по несколько раз — мешает в этом путаница в списках на почте.

Сообщается, что машины «Укрпочты» приезжают и в село Бандурка, и на одноименную железнодорожную станцию. Первый пункт транспорт посещает в среду, второй — в среду и пятницу. Из-за этого происходит путаница и нарушение работы учреждения.

Люди пытались урегулировать вопрос своими силами, обеспокоены ситуацией и местные депутаты. Староста Софийского округа Тамара Павлова рассказывает, что вопрос пытались решить еще на начальных этапах.

— Мы обращались еще в октябре, про закрытие почтовых отделений был вопрос. Мы написали письмо с подписями людей, никто не отреагировал, — говорит Тамара Павлова.

Тогда журналисты НИС-ТВ запросили комментарий у дирекции «Укрпочты». Директор Николаевского филиала Егор Косоруков заверил, что знает о сложившейся ситуации.

— Насчет путаницы в списках, действительно, это имело место по причине того, что была переименована улица Южная. Поэтому нам дали некорректные сведения, на данный момент этот вопрос уже заканчиваем обрабатывать, надеюсь, в ближайшее время он будет решен, — сказал Егор Косоруков.

Относительно доставки пенсий по домам он добавил, что сейчас ее не осуществляют из-за высоких показателей заболеваемости работников. Руководитель понадеялся, что когда почтальоны поправятся, процесс восстановится.

Напомним, в Вознесенском районе руководство «Укрпочты» пообещало жителям громады наладить работу передвижных отделений и пересмотреть их графики работы.