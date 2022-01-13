В Вознесенском районе руководство Укрпочты пообещало жителям громады наладить работу передвижных отделений и пересмотреть их графики работы.

Руководство района провело встречу с директором Вознесенского центра почтовой связи № 2 Ольгой Самохваловой, чтобы обсудить проблемный вопрос, сообщили в Вознесенской РГА.

Напомним, что Укрпочта продолжает реформирование и запускает в селах передвижные отделения. Жители села Варюшино Вознесенской территориальной громады остались недовольны работой такого отделения и потребовали вернуть стационарное.

Как пояснила Ольга Самохвалова, в настоящее время внедрена новая смешанная система обслуживания граждан — непосредственно в почтовых отделениях и дистанционно в специализированных автомобилях. Бригады на специально оборудованных автомобилях будут приезжать к людям со всеми услугами, предоставляемыми почтой, помогать оплачивать коммунальные услуги, оформлять подписку, пополнять мобильную связь, привозить заказанные лекарства или продукты. Для этих целей существует 23 специализированных автомобиля в Вознесенском районе.

Также директор Ольга Самохвалова пообещала посмотреть графики работы каждого передвижного отделения и рассмотреть особенность каждого села. Все маршруты передвижных отделений пообещали подстроить под отдельную ситуацию.

После длительного обсуждения существующих замечаний руководство Укрпочты заверило, что будут сделаны контрольные проверки наиболее проблемных маршрутов и учтены все пожелания громады.

Стоит отметить, что на работу передвижных отделений жалуются жители многих сел. Ранее жители сел Украинка и Бессарабка Коблевской ОТГ высказались против мобильного отделения «Укрпочты». Люди жалуются, что приходится стоять по 3-4 часа в очереди в любую погоду. Жалобы на передвижное отделение поступали и от жителей селе Покровка, которое расположено на Кинбурнском полуострове Очаковской городской территориальной громады Николаевской области.

Также против закрытия стационарного отделения «Укрпочты» выступили жители села Новоингулка Новоодесского района. Они подготовили обращение с подписями на имя руководителя «Укрпочты» Игоря Смелянского и начальника управления инфраструктуры Николаевской ОГА Сергея Сикорского с просьбой пересмотреть решение о закрытии почты.

В марте этого года стало известно, что «Укрпочта» приобретет 1860 автомобилей Citroёn Berlingo L2 «Worker», чтобы оборудовать 2500 мобильных почтовых отделений в селах по всей Украине.

Сумма сделки составила 1 миллиард 300 миллионов гривен. Купленные машины введут в работу уже к концу 2021 года в рамках проекта «Передвижные отделения». Кредит на инициативу в размере 33 миллионов евро выдал ЕБРР. Договор подписали с компанией VIDI, которая предложила лучшие условия на тендере, машины будут изготовляться на заводах группы Stellantis. ООО «Пежо Ситроен Украина» будет импортировать их в Украину из Италии, первые машины «Укрпочты» поступят до начала осени.