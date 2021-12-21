В селе Варюшино Вознесенского района обратились к президенту Владимиру Зеленскому, главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку и премьер-министру Денису Шмыгалю с жалобой на работу передвижного почтового отделения.

Соответствующее обращение размещено в Facebook-группе «Варюшинський старостат».

Так, с 1 декабря нынешнего года на территории села начало работу передвижное отделение почты. Люди недовольны качеством предоставления услуг и требуют вернуть стационарное отделение почты.

— Шесть раз приезжало передвижное отделение связи – это постоянный хаос в работе, опоздание, люди пожилого возраста вынуждены в зимнее время на открытой территории ждать в очереди приезд передвижного отделения, периодические издания не разносятся людям. Жители Варюшино не получают в полном объеме услуги почтового отделения и не знают к кому обращаться, — идет речь в документе.

Староста Варюшинского старостинского округа Николай Подгородинский отметил, что обращался к генеральному директору ПАО «Укрпочта» Игорю Смелянскому и главе Вознесенской РГА Сергею Шарабуре, но никаких улучшений в работе отделения не произошло.

— Если вы не решите этот вопрос, подскажите, к кому в Украине обратиться для решения этого вопроса, — отметил Николай Подгородинский.

Стоит отметить, что не только жители села Варюшино жалуются на работу мобильных отделений. Ранее жители сел Украинка и Бессарабка Коблевской ОТГ высказались против мобильного отделения «Укрпочты». Люди жалуются, что приходится стоять по 3-4 часа в очереди в любую погоду. Жалобы на передвижное отделение поступали и от жителей селе Покровка, которое расположено на Кинбурнском полуострове Очаковской городской территориальной громады Николаевской области.

Также против закрытия стационарного отделения «Укрпочты» выступили жители села Новоингулка Новоодесского района. Они подготовили обращение с подписями на имя руководителя «Укрпочты» Игоря Смелянского и начальника управления инфраструктуры Николаевской ОГА Сергея Сикорского с просьбой пересмотреть решение о закрытии почты.

В марте этого года стало известно, что «Укрпочта» приобретет 1860 автомобилей Citroёn Berlingo L2 «Worker», чтобы оборудовать 2500 мобильных почтовых отделений в селах по всей Украине.

Сумма сделки составила 1 миллиард 300 миллионов гривен. Купленные машины введут в работу уже к концу 2021 года в рамках проекта «Передвижные отделения». Кредит на инициативу в размере 33 миллионов евро выдал ЕБРР. Договор подписали с компанией VIDI, которая предложила лучшие условия на тендере, машины будут изготовляться на заводах группы Stellantis. ООО «Пежо Ситроен Украина» будет импортировать их в Украину из Италии, первые машины «Укрпочты» поступят до начала осени.