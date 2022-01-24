Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине прогнозируется увеличение числа случаев коронавируса в два раза, по сравнению с волной, которая была осенью прошлого года.

Об этом он сказал на брифинге, передает РБК-Украина.

— Мы прогнозируем, что как минимум в два раза будет больше количество случаев по сравнению с волной, которая у нас была в октябре-ноябре. В то же время госпитализации будет меньше, также количество смертей должно быть меньше, — заявил Виктор Ляшко.

При этом он добавил, что благодаря вакцинации новая волна в Украине должна пройти более спокойно, чем предыдущие.

Он также подчеркнул, что в Украине растет количество случаев коронавируса.

— Сегодня отмечается рост количества случаев коронавируса в Украине в два раза с недели на неделю. В то же время количество госпитализации растет, но растет всего на 5%, — добавил министр.

Напомним, главный санврач Игорь Кузин прогнозирует резкий скачок заболеваемости коронавирусом в Украине во время вспышки «Омикрона». По его словам, уже в феврале могут заболеть около 1 миллиона украинцев.