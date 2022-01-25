На пробную внешнее независимое оценивание зарегистрировались 131103 человека, которые заказали более 196 тысяч тестов.

Об этом сообщает Украинский центр оценки качества образования.

— По состоянию на 24 января 2022 года процесс регистрации завершили (осуществили оплату услуг по проведению пробного внешнего независимого оценивания) 131103 человека, заказавших 196833 тестирования, — говорится в сообщении.

По данным УЦОКО, больше всего участники пробного ВНО заказали тестирований по украинскому языку и литературе — 96362 (оплатили 69726 тестов), по математике 60026 (оплатили 44059), английскому языку — 39230 (оплатили 29742).

В УЦОКО напомнили, что 25 января — последний день для оплаты средств за участие в пробном внешнем независимом оценивании.

Регистрацию для участия в нем считают завершенной после того, как участники, заполнившие регистрационную форму на сайте регионального центра, распечатали квитанцию и оплатили услугу в любом банковском учреждении Украины или же произвели оплату онлайн в личном кабинете. Зачисление средств на счёт регионального центра следует проверить за 3-5 дней в личном кабинете участника пробного ВНО.

Напомним, Николаев оказался на последнем месте среди областных центров Украины по результатам внешнего независимого оценивания 2021 года.