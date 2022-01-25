На пробную внешнее независимое оценивание зарегистрировались 131103 человека, которые заказали более 196 тысяч тестов.
Об этом сообщает Украинский центр оценки качества образования.
— По состоянию на 24 января 2022 года процесс регистрации завершили (осуществили оплату услуг по проведению пробного внешнего независимого оценивания) 131103 человека, заказавших 196833 тестирования, — говорится в сообщении.
По данным УЦОКО, больше всего участники пробного ВНО заказали тестирований по украинскому языку и литературе — 96362 (оплатили 69726 тестов), по математике 60026 (оплатили 44059), английскому языку — 39230 (оплатили 29742).
В УЦОКО напомнили, что 25 января — последний день для оплаты средств за участие в пробном внешнем независимом оценивании.
Регистрацию для участия в нем считают завершенной после того, как участники, заполнившие регистрационную форму на сайте регионального центра, распечатали квитанцию и оплатили услугу в любом банковском учреждении Украины или же произвели оплату онлайн в личном кабинете. Зачисление средств на счёт регионального центра следует проверить за 3-5 дней в личном кабинете участника пробного ВНО.
Напомним, Николаев оказался на последнем месте среди областных центров Украины по результатам внешнего независимого оценивания 2021 года.
На пробную внешнее независимое оценивание зарегистрировались 131103 человека, которые заказали более 196 тысяч тестов.
Об этом сообщает Украинский центр оценки качества образования.
— По состоянию на 24 января 2022 года процесс регистрации завершили (осуществили оплату услуг по проведению пробного внешнего независимого оценивания) 131103 человека, заказавших 196833 тестирования, — говорится в сообщении.
По данным УЦОКО, больше всего участники пробного ВНО заказали тестирований по украинскому языку и литературе — 96362 (оплатили 69726 тестов), по математике 60026 (оплатили 44059), английскому языку — 39230 (оплатили 29742).
В УЦОКО напомнили, что 25 января — последний день для оплаты средств за участие в пробном внешнем независимом оценивании.
Регистрацию для участия в нем считают завершенной после того, как участники, заполнившие регистрационную форму на сайте регионального центра, распечатали квитанцию и оплатили услугу в любом банковском учреждении Украины или же произвели оплату онлайн в личном кабинете. Зачисление средств на счёт регионального центра следует проверить за 3-5 дней в личном кабинете участника пробного ВНО.
Напомним, Николаев оказался на последнем месте среди областных центров Украины по результатам внешнего независимого оценивания 2021 года.