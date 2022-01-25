В Николаевской области из-за интенсивного снегопада на автодорогах образовался снежный накат и гололедица. Дорожники и техника работают в усиленном круглосуточном режиме.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Николаевской области.

— Для устранения последствий непогоды и очистки покрытия дорог от снежной «каши» задействовано свыше 70 единиц спецтехники и 87 дорожников. За сутки использовано почти две тысячи тонн песчано-солевой смеси. Проезд по всем дорогам общего пользования государственного значения Николаевской области обеспечен. Снегопад понемногу утихает. Однако предстоит активная работа по полной очистке покрытия автомобильных дорог от снежного покрова, — сообщили в САД.

В ЭЛУ автодорог Николаев сообщают, что ночью, с уменьшением потока транспорта на дорогах Николаева, «кашу» очищала спецтехника. На посыпку использовано более 174 тонн реагента.

— Ответственный дежурный ЭЛУ автодорог Николаев внимательно следит за состоянием дорог и по необходимости будет выпускать технику на маршруты. Хотя еще некоторое время реагент будет делать, которым обрабатывали дороги днем, но будем добавлять новое и усиливать их действие после очистки дорог, — сообщают коммуналдьщики.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области из-за непогоды на трассе занесло грузовик Renault с прицепом.