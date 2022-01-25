В течение 24 января в Украине против коронавируса вакцинировали 69 546 человек. Первую дозу получили 27 261 человек, вторую — 24 700 человек.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Также вчера дополнительную дозу получил 501 человек, а бустерную — 17 084 человека.

Прививки проводили 876 мобильных бригад по иммунизации, 3196 прививочных пунктов и 436 центров вакцинации населения. Использовали четыре препарата: Pfizer (Comirnaty) 50 093 прививки, Sinovac (CoronaVac) — 11 142, Moderna — 6 829 и AstraZeneca — 1 482.

Всего в Украине дополнительную дозу получили 13 609 человек, а бустерную — 225 868.

С начала пандемии в Украине сделали более 29,9 миллионов прививок против COVID-19. По крайней мере, первую дозу получили 15 191 377 человек, а обе — 14 490 784.

Напомним, что за минувшие сутки, 24 января, в Украине выявили 19 тысяч 118 новых случаев коронавируса и 161 смерти.