За минувшие сутки, 24 января, в Украине выявили 19 тысяч 118 новых случаев коронавируса и 161 смерти.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 1507 человек, летальных случаев — 161, выздоровели — 5 863 человека. Протестировали методом ПЦР — 58 184, методом ИФА — 6 374, экспресс-тестами — 45 563.

Больше всего новых заражений за сутки в Киеве (1589), во Львовской (2299), Ивано-Франковской (1387) и Винницкой (1207) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 3 889 488 человек, выздоровели — 3 591 201, летальных случаев — 99 443.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине прогнозируется увеличение числа случаев коронавируса в два раза, по сравнению с волной, которая была осенью прошлого года. А главный санврач Игорь Кузин прогнозирует резкий скачок заболеваемости коронавирусом в Украине во время вспышки «Омикрона». По его словам, уже в феврале могут заболеть около 1 миллиона украинцев.