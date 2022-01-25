По состоянию на вторник, 25 января, в Николаевской области выявлено 306 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Из всех 118 997 (+306) выявленного подтвержденного случая по месту жительства:

Николаев – 70333 (+148);

Первомайск – 7049 (+48);

Южноукраинск – 3827 (+15);

Вознесенск – 2672 (+1);

Очаков – 1976 (+1).

На других территориях области за минувшие сутки зарегистрировано 93 случая.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 199, всего – 113207. Умерло от последствий COVID-19 – 3378, за сутки – 1.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 24 января, в Украине выявили 19 тысяч 118 новых случаев коронавируса и 161 смерти.