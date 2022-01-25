По состоянию на вторник, 25 января, в Николаевской области выявлено 306 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Из всех 118 997 (+306) выявленного подтвержденного случая по месту жительства:
На других территориях области за минувшие сутки зарегистрировано 93 случая.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 199, всего – 113207. Умерло от последствий COVID-19 – 3378, за сутки – 1.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 24 января, в Украине выявили 19 тысяч 118 новых случаев коронавируса и 161 смерти.
По состоянию на вторник, 25 января, в Николаевской области выявлено 306 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Из всех 118 997 (+306) выявленного подтвержденного случая по месту жительства:
На других территориях области за минувшие сутки зарегистрировано 93 случая.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 199, всего – 113207. Умерло от последствий COVID-19 – 3378, за сутки – 1.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 24 января, в Украине выявили 19 тысяч 118 новых случаев коронавируса и 161 смерти.