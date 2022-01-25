По состоянию на 18 января в информационную систему градостроительного кадастра города Николаева добавлено и обновлено свыше 31 тысячи объектов.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете в ответе на запрос НикВести.

Напомним, что 6 сентября 2019 года в Николаевском городском совете представили систему градостроительного кадастра и системы управления коммунальным имуществом. Разработчики системы заявили, что она позволит ускорить и упростить работу департаментов и управлений, так как обмен документацией между ними теперь переходит с бумажного в электронный вид. Также, по их словам, любой житель города с легкостью сможет ознакомиться с подробной информацией о любом земельном участке в Николаеве, находится ли он в аренде, у кого и на какой срок, ведется ли там строительство, кем оно было разрешено и на каких основаниях.

В горсовете сообщили, что сейчас обновлены следующие данные:

Объекты культурного наследия —420 объектов

Контейнеры и контейнерные площадки — 535 объектов

Реестр коммунального имущества (имущественные комплексы) —251 объект

Реестр коммунального имущества (здания) —2487 объектов

Реестр коммунального имущества (помещение) — 22252 объектов

Адресный реестр (обновлены и добавлены все улицы) —1087 объектов

Адресный реестр (добавлены новые адреса) —обновляется на постоянной основе

Реестр рекламных носителей (разрешены документы) — 1320 объектов

Реестр рекламных носителей (договоры) — 562 объектов

Реестр рекламных носителей (рекламные носители) —1387 объектов

Временные сооружения —162 объектов

Дошкольные учреждения —72 объекта

Здравоохранение — 64 объекта

Учебные заведения —122 объекта

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения — 45 объектов

Суммарно в указанных направлениях создания данных добавлено и обновлено больше 31 тысячи объектов.

Сообщается, что земельный кадастр информационной системы градостроительного кадастра города Николаева насчитывает больше 29 тысяч земельных участков.

— В 2021 году произведено обновление веб-интерфейса геоинформационной системы градостроительного кадастра города Николаева. Осуществлено внедрение предоставления санкционированного ограниченного доступа с помощью Государственной системы электронной идентификации ID DOV UA (за счет использования электронного подписи или BankID). Также проработана возможность создания нового ортофото. разрешения, которое может обновляться собственными силами исполнительных органов Николаевского городского совета, используя дрон PHANTOM 4 RTK и соответствующее программное обеспечение, — сообщили в городском совете.

Кроме того, настроено отображение информации о предоставленных документах на право выполнения строительных работ.

Кроме того, в открытом доступе отображаются следующие подробные планы территорий:

микрорайона «Богоявленский» в Корабельном районе Николаева;

индустриального парка, ограниченного улицами Доктора Самойловича, Олега Ольжича (Ленинградская) и Национальной гвардии (Советской Армии) в Корабельном районе Николаева;

план территории ограниченной улицей Херсонское шоссе, улицей Космонавтов, проулком Космонавтов, улицей 11 Линия в Ингульском районе Николаева;

план территории, ограниченной улицей Шоссейной, улицей 7-й Продольной, проулком Транспортным в Заводском районе Николаева.

— Также сообщаем, что информационная система градостроительного кадастра города Николаева содержит информацию с грифом «Для служебного использования» к которой имеют доступ соответствующие должностные лица Николаевского городского совета, — говорится в ответе на запрос.

Ранее сообщалось, что первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков пообещал лишить себя и чиновников премии, если до 20 декабря не успеют наполнить портал Геоданных на сайте горсовета с перечнем коммунального имущества.