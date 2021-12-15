Первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков пообещал лишить себя и чиновников премии, если до 20 декабря не успеют наполнить портал Геоданных на сайте горсовета с перечнем коммунального имущества.

Об этом он заявил в эфире политического ток-шоу «Битва за місто» во вторник, 14 декабря, пишут НикВести.

Стоит напомнить, что в конце июня на брифинге Виталий Луков отметил, что до конца года планируют запустить в работу портал геоданных, который есть на сайте мэрии, но не работал несколько лет. Также хотят разработать фильтры, по которым люди будут искать объекты в зависимости от своих потребностей.

– Я предупредил две недели назад. Была выдано письмо, подписанное мной, которым я предупредил, если до 20 числа не будет исполнено июльское поручение городского головы касательно наполнения геопортала города Николаева всем недвижимым имуществом, которое принадлежит громаде, а это более 27 тысяч объектов, то депримированным будет Луков, как первый заместитель, который отвечает за это и все руководители коммунальных предприятий, учреждений и организаций, которые не исполнили это решение. 20 число вскоре, поэтому будем видеть, – подчеркнул Виталий Луков.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской совет планирует отдать на приватизацию через аукцион больше ста объектов в городе и за его пределами.