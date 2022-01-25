На КП «Николаевский международный аэропорт» рассматривают вариант открытия рейсов в Польшу, Чехию, Германию и Молдавию (город Кишинёв).

Об этом стало известно во вторник, 25 января, в ходе пресс-конференции в аэропорту, передают НикВести.

Исполняющий обязанности директора КП «Николаевский международный аэропорт» Петр Кызым рассказал, что сейчас рассматривают разные варианты, пока окончательное решение не принято

— Мы знаем, что многие учатся в Польше, Чехии и Германии. Мы планируем туда также рассмотреть направления. Также рассматривается направление на Кишинёв, — сообщил он.

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева подчеркнула, что руководитель аэропорта представит стратегию развития предприятия, где будут прописаны потенциально возможные международные направления.

— Первый вариант стратегии представлен в пятницу. Мы его рассмотрим и представим инфраструктурной комиссии, — отметила Анна Замазеева.

Ранее исполняющий обязанности директора областного КП «Николаевский международный аэропорт» Петр Кызым заявил, что пока предприятие не получается переквалифицировать на грузовые перевозки — у авиаперевозчиков нет спроса.