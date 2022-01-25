Исполняющий обязанности директора областного КП «Николаевский международный аэропорт» Петр Кызым заявил, что пока предприятие не получается переквалифицировать на грузовые перевозки — у авиаперевозчиков нет спроса.

Такая информация прозвучала во вторник, 25 января, в ходе пресс-конференции, передают НикВести.

Он пояснил, что эту нишу успешно занял аэропорт Одессы.

— Этим занимаемся, но большого спроса, к сожалению, у авиаперевозчиков нет. Мы это рассматриваем как одно из направлений развития аэропорта. Благодаря тому, что у нас хорошие соседи немного южнее, у них это лучше развито. Мы догоняем это все. Это про аэропорт Одессы, — заявил Петр Кызым.

Отдельно он сказал, что финансовые показатели предприятие неудовлетворительные — пока КП работает с минусовым балансом.

— Пока минусовый, но думаем, что уже в этом году будем в нулях, — рассказал Петр Кызым.

Отметим, что глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» можно переквалифицировать на грузовые перевозки.

По мнению Давида Арахамии, финансировать и Херсонский и Николаевский аэропорты бессмысленно, так как рейсы выполняемые ими будут убыточными. Потому политик озвучил идею об объединении аэродромов в ходе которого аэропорт Николаев будет принимать грузы, а Херсон будут принимать пассажирские рейсы.