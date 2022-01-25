Коронавирусная болезнь COVID-19 может иметь разные симптомы, именно поэтому тест на COVID-19 следует делать при появлении каких-либо признаков ОРВИ.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

К примеру, симптомами коронавируса, в том числе и нового штамма Омикрон, может быть насморк, усталость, головная боль, чихание, боль в горле, кашель, лихорадка или хриплый голос. То есть симптомы COVID-19 могут походить на простуду и не иметь специфических признаков.

— В то же время тестирование помогает выявить болезнь, позволяет назначить соответствующее лечение и обуславливает необходимость самоизоляции для уменьшения путей передачи вируса и защиты окружения от инфицирования, — говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что утвержденные министерством стандарты предусматривают, что врач обязательно должен назначать ПЦР-тестирование на COVID-19 следующим категориям:

лицам с подозрением на COVID-19;

лицам с признаками других ОРВИ;

лицам с признаками вирусной пневмонии; пациентам с внегоспитальной пневмонией;

контактным лицам при появлении симптомов, не исключающих COVID-19.

Первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что им не проводился быстрый скрининговый тест на определение антигена SARS-CoV-2. Если же экспресс-тест оказался положительным, то подтверждение методом ПЦР не является обязательным.

Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач. Если он по разным причинам отказывается предоставить такое направление или нет семейного врача, советуют обращаться на горячую линию Минздрава 0-800-60-20-19.

Напомним, за минувшие сутки, 24 января, в Украине выявили 19 тысяч 118 новых случаев коронавируса и 161 смерти.