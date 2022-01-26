Израильское правительство намерено разрешить четвертую дозу вакцины от COVID-19 всем желающим взрослым гражданам.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Израиля.

Отмечается, что профильный комитет правительства предложил сделать четвертую дозу вакцины доступной всему взрослому населению при условии, что после третьей дозы вакцины прошло уже более 5 месяцев.

Сейчас четвертую дозу в Израиле делают только гражданам в возрасте от 60 лет и тем, кто находится в группе риска. Когда правительство собирается одобрить предоставление четвертой дозы всем без исключения взрослым гражданам, пока неизвестно.

Министерство здравоохранения в своем заявлении отмечает, что согласно рекомендациям комитета четвертая доза вакцины защищает от тяжелого течения болезни в 3-5 раз эффективнее, чем только при наличии трех доз. Также привитые четырьмя дозами вакцины имеют в два раза меньше шансов заразиться коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Израиль с 27 января отменяет карантин в детских садах и школах. Все дети будут делать два домашних теста на коронавирус в неделю.