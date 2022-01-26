Фармкомпании Pfizer и BioNTech объявили о начале клинических испытаний вакцины, разработанной против нового штамма коронавируса «Омикрон».

Об этом говорится в сообщении компаний.

В испытании примут участие люди в возрасте от 18 до 55 лет. 1420 участников будут разделены на три группы, где будут изучать различные схемы применения текущей вакцины Pfizer/BioNTech против COVID-19 и вакцины, созданной на основе штамма «Омикрон».

В первой группе будут участники, уже получившие две дозы вакцины Pfizer/BioNTech против COVID-19 за 90-180 дней до этого. В рамках исследования они получат одну или две дозы новой вакцины.

Во второй группе будут уже получившие три дозы вакцины Pfizer/BioNTech ㅡ им будут предлагать одну дозу вакцины против «Омикрона».

В третью группу попадут те, кто еще не привился против коронавируса. Они получат три дозы вакцины против нового штамма коронавируса.

— Вакцины продолжают обеспечивать надежную защиту от тяжелого течения болезни, вызванной «Омикроном». Однако новые данные указывают, что защита против заражения, а также от легкой и средней тяжести заболевания уменьшается быстрее, чем это наблюдалось в случае предыдущих штаммов, — сказал гендиректор и соучредитель BioNTech Угур Шахин.

Гендиректор Pfizer Альберт Бурла анонсировал, что вакцина против штамма «Омикрон» будет готова в марте 2022 года. Ожидается, что эта вакцина будет направлена и на другие штаммы.

При его Бурле, непонятно, нужна ли «омикронная вакцина» и как она будет использоваться. Но, по его словам, у Pfizer будут готовые дозы, поскольку некоторые страны хотят, чтобы препарат был готов как можно скорее.

Напомним, по словам регионального директора Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханса Клюге, окончание пандемии COVID-19 в Европе является вероятным сценарием с появлением коронавирусной мутации Омикрон.