По словам регионального директора Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханса Клюге, окончание пандемии COVID в Европе является вероятным сценарием с появлением коронавирусной мутации Омикрон.
Об этом пишет Digi24.
Омикронный вариант коронавируса SARS-CoV-2, которым к марту может заразиться около 60 процентов населения Европы, приближает к концу пандемию. Так рассуждает глава ВОЗ по европейскому направлению Ханс Клюге.
— Вполне вероятно, что в регионе близится конец пандемии, — отметил он в разговоре с репортерами.
Медэксперт предположил, что новый штамм поспособствует приобретению коллективного иммунитета «либо за счет вакцины, либо за счет перенесенного заболевания».
— Этот вирус поймал нас не один раз. Поэтому мы должны быть очень осторожными, — добавил сотрудник ВОЗ.
Его начальник, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус напротив воздерживается от оптимизма.
— Эта пандемия далека от завершения и, учитывая невероятный рост Omicron в мире, вполне вероятно появление новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2, — предупредили в ВОЗ.
Как сообщалось, по ситуации на 19 января Омикрон подтвердился в 8 украинских регионах.
По словам регионального директора Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханса Клюге, окончание пандемии COVID в Европе является вероятным сценарием с появлением коронавирусной мутации Омикрон.
Об этом пишет Digi24.
Омикронный вариант коронавируса SARS-CoV-2, которым к марту может заразиться около 60 процентов населения Европы, приближает к концу пандемию. Так рассуждает глава ВОЗ по европейскому направлению Ханс Клюге.
— Вполне вероятно, что в регионе близится конец пандемии, — отметил он в разговоре с репортерами.
Медэксперт предположил, что новый штамм поспособствует приобретению коллективного иммунитета «либо за счет вакцины, либо за счет перенесенного заболевания».
— Этот вирус поймал нас не один раз. Поэтому мы должны быть очень осторожными, — добавил сотрудник ВОЗ.
Его начальник, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус напротив воздерживается от оптимизма.
— Эта пандемия далека от завершения и, учитывая невероятный рост Omicron в мире, вполне вероятно появление новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2, — предупредили в ВОЗ.
Как сообщалось, по ситуации на 19 января Омикрон подтвердился в 8 украинских регионах.