По словам регионального директора Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханса Клюге, окончание пандемии COVID в Европе является вероятным сценарием с появлением коронавирусной мутации Омикрон.

Об этом пишет Digi24.

Омикронный вариант коронавируса SARS-CoV-2, которым к марту может заразиться около 60 процентов населения Европы, приближает к концу пандемию. Так рассуждает глава ВОЗ по европейскому направлению Ханс Клюге.

— Вполне вероятно, что в регионе близится конец пандемии, — отметил он в разговоре с репортерами.

Медэксперт предположил, что новый штамм поспособствует приобретению коллективного иммунитета «либо за счет вакцины, либо за счет перенесенного заболевания».

— Этот вирус поймал нас не один раз. Поэтому мы должны быть очень осторожными, — добавил сотрудник ВОЗ.

Его начальник, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус напротив воздерживается от оптимизма.

— Эта пандемия далека от завершения и, учитывая невероятный рост Omicron в мире, вполне вероятно появление новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2, — предупредили в ВОЗ.

Как сообщалось, по ситуации на 19 января Омикрон подтвердился в 8 украинских регионах.