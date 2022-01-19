В Украине подтвердили штамм коронавируса Омикрон в 8 регионах, одна область находится на грани «красного» уровня, медицинская система готовится к нагрузке.

Об этом пишет Укринформ, со ссылкой на информацию Министерства здравоохранения.

— В настоящее время в Украине подтверждено наличие варианта Омикрон вируса SARS-CoV-2 в 8 регионах (Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Львовская, Киев). Исследования проведены с использованием метода ПЦР и полногеномного секвенирования в ГУ «Центр общественного здоровья Минздрава Украины, — сообщили в Минздраве.

В Минздраве отметили, что сейчас темпы распространения коронавирусной болезни постепенно растут. Уже 5 областей перешли в оранжевую зону. В частности, Ровненская, Сумская и Черновицкая области попали в оранжевый уровень эпидемической опасности из-за большого процента выявленных инфицированных среди всех протестированных на COVID-19. На грани красного уровня — Ивано-Франковская область.

Ранее Министерство здравоохранения сообщило, что новый штамм коронавируса «Омикрон» по своим симптомам напоминает простуду.