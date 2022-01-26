В Украине в течение суток 25 января сделали еще 81 736 прививок против коронавируса. Первую дозу получили 29 929 человек, а вторую — 28 984.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Также вчера сделали 629 дополнительных доз вакцины и 22 195 бустерных.

Прививки проводили 985 мобильных бригад по иммунизации, 3 227 прививочных пункта и 435 центра вакцинации населения.

Использовали четыре препарата: Pfizer (Comirnaty) — 60 608 прививок, Sinovac (CoronaVac) — 12 242, Moderna — 7 371 и AstraZeneca — 1 515.

С начала кампании по вакцинации в Украине в общей сложности прививки против коронавируса получили 15 221 308 человек, из них получили две дозы 14 519 768 человек. Дополнительную дозу сделали 14 237 человек, бустерную — 248 063. Всего сделано уже 30 003 374 прививки.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 24 321 человека, зафиксирован 141 летальный случай, 5514 пациентов выздоровели.