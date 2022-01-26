За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 24 321 человека, зафиксирован 141 летальный случай, 5514 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро среды, 26 января.

Заболеваемость коронавирусом в Украине резко пошла вверх, днем ранее обнаружили 19 118 случаев заражения.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 3 913 809 человек, из них 3 596 715 выздоровели, умерли — 99 584.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

Киев — 1919;

Винницкая область — 1297;

Волынская область — 530;

Днепропетровская область — 804;

Донецкая область — 1018;

Житомирская область — 932;

Закарпатская область — 734;

Запорожская область — 467;

Ивано-Франковская область — 1972;

Киевская область — 872;

Кировоградская область — 121;

Луганская область — 478;

Львовская область — 1886;

Николаевская область — 440;

Одесская область — 1319;

Полтавская область — 831;

Ровенская область — 1110;

Сумская область — 1209;

Тернопольская область — 890;

Харьковская область — 1506;

Херсонская область — 508;

Хмельницкая область — 1471;

Черкасская область — 690;

Черновицкая область — 1060;

Черниговская область — 257.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Напомним, по словам регионального директора Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханса Клюге, окончание пандемии COVID-19 в Европе является вероятным сценарием с появлением коронавирусной мутации Омикрон.