За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 24 321 человека, зафиксирован 141 летальный случай, 5514 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро среды, 26 января.
Заболеваемость коронавирусом в Украине резко пошла вверх, днем ранее обнаружили 19 118 случаев заражения.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 3 913 809 человек, из них 3 596 715 выздоровели, умерли — 99 584.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Напомним, по словам регионального директора Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханса Клюге, окончание пандемии COVID-19 в Европе является вероятным сценарием с появлением коронавирусной мутации Омикрон.
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 24 321 человека, зафиксирован 141 летальный случай, 5514 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро среды, 26 января.
Заболеваемость коронавирусом в Украине резко пошла вверх, днем ранее обнаружили 19 118 случаев заражения.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 3 913 809 человек, из них 3 596 715 выздоровели, умерли — 99 584.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Напомним, по словам регионального директора Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханса Клюге, окончание пандемии COVID-19 в Европе является вероятным сценарием с появлением коронавирусной мутации Омикрон.